Koridor da temizleniyor

ABD’nin Münbiç’teki oyalama taktiğinin bir yenisini Fırat’ın doğusunda uygulamasına izin verilmeyeceğinin ilk mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın tek başına yapılabileceği açıklamasıyla verildi. Durumun ciddiyetini kavrayan ABD iletişim kanallarını açık tutarak telefon diplomasi başlattı ve Türkiye’ye bir heyet gönderdi. Geçen ay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından karargahta bir araya geldi. Kritik toplantıda bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler haritalar üzerinde ele alındı. Bakan Akar’ın tahta başındaki olası harekatı ele aldığı fotoğrafının ardından süreç hız kazandı. Suriye’de oluşturulacak Güvenli Bölge’ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa’ya geldi.

GÖRÜŞME İVME KATTI

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile önceki gün telefonda görüştü ve iki Bakan, güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı. Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Bu gelişmenin ardından dün de sağlanan mutabakatın ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

SİLAHLAR TOPLANACAK

Bu kapsamda Şanlıurfa Akçakale’deki Müşterek Harekat Merkezi’nin tam kapasite çalışılmasının ardından sıra güvenli bölgede harekete geçilmesine gelecek. Öncelikli olarak teröristler bölgeden çıkarılacak, silahları toplanacak. Türkiye’nin öncelik olarak belirlediği ve yapılan açıklamalarda derinliğe ilişkin hassasiyetin sıkça dile getirildiği 20 mil (32) kilometrenin uygulanması ile terör örgütü unsurları, sınır hattından Haseke’den başlayıp, Şam’a kadar uzanan M5 yolunun gerisine gönderilecek. Teröristlerin belirlenen bölgenin dışına çıkarılmasıyla sınır hattındaki yerleşim alanları, terör örgütünün elindeki ağır silahların menzilinden çıkarılacak ve güvenliği sağlanmış olacak. Sonraki aşamada ise bölgede TSK tarafından gözlem noktaları kurulacak. Ardından M5 yolunda TSK ve ABD askerleri, zırhlı araçlarla ortak devriye faaliyeti yürütecek. Ancak ortak devriyenin yaklaşık bir ayı bulacağı ifade ediliyor. Yurt içinde başarılı operasyonlar ile dağlarda terörist bırakmayan Türkiye, bu gelişmeyle birlikte sınırlarını tehdit eden terör unsurlarını da temizleyecek.