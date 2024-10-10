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Korku dolu anlar... Başına demir korkuluk düştü

SARIYER'de derse giden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu'nun başına, yolda yürüdüğü esnada 1. kattan demir korkuluk düştü. Çarpma sonucu başından yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA10 Ekim 2024 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
Korku dolu anlar... Başına demir korkuluk düştü
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Olay, 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı. Genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak aşağıya düştü. Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu'nun başına çarptı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir öğrenci grubu yürüyüp uzaklaşıyor. Hemen ardından gelen üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düşüyor. Genç yere savrulurken, çevredekiler koşarak yanına geliyor

YOLDA YÜRÜRKEN DEHŞETİ YAŞADI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. olis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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