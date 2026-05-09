Güncel

Korku dolu yarım saat! 3 aylık bebek araçta mahsur kaldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, anahtarını aracın içinde unutan anne, 3 aylık bebeğinin kilitli otomobilde mahsur kalmasıyla büyük panik yaşadı. İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ağlayan bebeği için gözyaşları döken anneyi sevindiren haber yarım saat sonra gelen çilingirden geldi.

İlçenin İnönü mahallesi İncirlik Camii önünde sürücü anne kısa süreliğine aracından indiği sırada Opel marka otomobilin anahtarını içerideki koltukta unuttu.

Otomobilinin içinde anahtarını unutan talihsiz anne, kapıların otomatik olarak kilitlenmesiyle bir anda büyük bir şok yaşadı.

Pusette bulunan 3 aylık bebeğin içeride kalmasıyla havasızlık ve sıcaklık nedeniyle bebeğin hayati tehlikesinin bulunmasından korkan anne, panik içinde gözyaşları içinde çevredeki esnaftan yardım istedi.

Bölgeye bir çilingirci çağırılırken, geçen yarım saatlik sürede bebeğin sürekli ağlaması anneyi daha da tedirgin etti. Çilingircinin gelerek kapının açılması ile anne bebeğine kavuşurken, çevredeki herkes durumu alkışlar ile kutladı.

