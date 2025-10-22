İSTANBUL 21°C / 16°C
Güncel

Korku evinde darp! Genç kadın kabusu yaşadı

İstanbul Beyoğlu'nda 'korku evi' olarak faaliyet gösteren iş yerinde bir kadının çalışan tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 23:14 - Güncelleme:
Korku evinde darp! Genç kadın kabusu yaşadı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim'de Katip Çelebi Mahallesi'ndeki korku evinde M.G'nin, iş yeri çalışanı tarafından darbedilerek yaralandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalışan B.T'nin M.G'nin ense ve boğaz kısmına müdahalede bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınarak hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan şüpheli B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin kadını darbetmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

