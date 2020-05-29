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Korku filmi sahnesi gibi! Milyonlarcası öldü, plaj kan kırmızıya döndü

Yeni Zelanda'da sahili adeta kan kırmızısına boyayan milyonlarca ölü ıstakoz, korku filmi sahnesini andırdı.

star.com.tr29 Mayıs 2020 Cuma 16:13 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:14
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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güneydoğusunda yer alan Otega bölgesi sahil şeridinde, esrarengiz bir olay yaşandı.

Bölgede doğal güzellikleriyle ünlü plajların kırmızıya bürünmesi, halk arasında şaşkınlığa neden oldu.

Korku filmi sahnesini andıran görüntünün nedeninin, plajdaki milyonlarca küçük ıstakoz ölüsü olduğu anlaşıldı.

Ülkenin güneyinde, milyonlarca ıstakozun gelgit sırasında sahile yapıştığı, ancak gelgit geri çekildikten sonra öldüğü belirtildi.

Bu kabuklular çiftleşme mevsiminde kuma yerleşiyor. Bu nedenle kumda iyi bir yer kapmak isteyen ıstakozlardan milyonlarcasının plajda kaldığı düşünülüyor.

Milyonlarca ıstakozun ölümünün, Yeni Zelanda'da ıstakozlarının popülasyonu açısından bir tehlike arz etmiyor. Guardian'a, konuşan bir uzman, ölen ıstakozların ıstakozların genel popülasyonun çok küçük bir kısmı olduğunu belirtti.

Istakozların kırmızıya boyadığı plajların fotoğrafları, sosyal medyada da hızla yayıldı.

star.com.tr

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