Korkunç cinayetin sebebi belli oldu! 10 yaşındaki oğlu ve kardeşini bıçaklamıştı

Dün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana gelen aile katliamında, Fatih Y., 10 yaşındaki oğlu H.Y.Y'yi ve erkek kardeşi Metin Y.'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Olayla ilgili konuşan Fatih Y.'nin akrabası İsmail Y. kardeşler arasında kıskançlık olduğunu ve birbirlerini sevmediklerini iddia etti.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y. oğulları ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında cinnet geçiren adam 10 yaşındaki oğlu H.Y.Y'yi bıçakladı. Büyük oğlu durumu amcasına bildirip yardım istedi. Eve gelen Metin Y. olaya müdahale ederken abisi tarafından bıçaklandı. Oğlunu ve erkek kardeşini bıçaklayan adam daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alıp inceleme çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenazeler cenaze aracına konularak Adli Tıp Morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı ve kısa sürece gözaltına alındı.

" TEDAVİ GÖRÜYORDU, HER GÜN 5-6 TANE İLAÇ KULLANIYORDU"

Yaşanan olayın ardından konuşan Fatih Y.'nin akrabası İsmail Y., "Biz evde oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi, bir gürültü geldi. Biz kapıyı açtık, açtığımızda çocuğu zaten evde bıçaklamıştı. Çocuk herhalde kaçmaya çalıştığı merdivenlerden aşağıya. Biz bizzat gördük onu. Yani devamlı bıçağı vurmuş çocuğa, çocuk düşmüş. Düştüğü halde tekrar vurmuş. Onu öldü diye bıraktıktan sonra gitmiş, kendi çocuğunu da öldürmüş, 10 yaşındaki. Ondan sonra zaten direkt kaçmış. Tedavi görüyordu , her gün 5-6 tane ilaç kullanıyordu. İlaçları kullandığı zaman gayet iyiydi, hiçbir sıkıntı yoktu. İlaç kullanmadığı zaman kendi ailesine zarar veriyor, veriyormuş zaten. Hanımlığıyla da bayağı problemleri vardı. Hatta hanımı da cenazesi vardı; bir gün önce Giresun'a cenazeye gitmişti. Oradaki cenazesini defnetmeden sabah buraya geldi. Aileden de bayağı problemleri vardı" dedi

"DAHA ÖNCE KISKANÇLIK VARDI ARALARINDA"

Ölen Metin Y.'nin çok sevilen bir insan olduğunu belirten İsmail Y., "Ölen abisi de çok sevilen bir çocuk, çok iyi bir çocuktu. Herkese yardımcı olan bir çocuktu. Yani biz ne olduğunu anlayamadık. Daha önce kıskançlık vardı aralarında. Zaten aralarında birbirlerini sevmiyorlarmış, birbirlerini sevmezlermiş. Kardeşler arasında böyle bir sıkıntı varmış" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, olaydan sonra gözaltına alınan Fatih Y., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Y. , çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.