Korkunç darp için marketçiyi böyle kandırmışlar! ''Arkadaşın doğum günü için bant lazım''

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 14 Mart'ta küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 18 yaşından küçük 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece toplam gözaltı sayısı 7'ye yükselirken, zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çocuk şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

- DARP ANI VE ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN MARKETTEN BANT ALMASI KAMERADA

Şüphelilerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüde, ağzı, elleri, ayakları bantla sarılan çocuğun zanlılar tarafından darbedilmesi yer alıyor.

Öte yandan, olay öncesi markete gelen şüpheli çocuklardan birinin koli bandı alması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, market sahibinin "Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?" sorusu üzerine çocuğun, "Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz." diyerek bantı alarak marketten çıktığı görülüyor.

- NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 14 Mart'ta Fatih ilçesinde küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu darp olayını gerçekleştiren yaşı küçük 3 şüpheli kısa sürede yakalanmıştı.