6 Mart 2026 Cuma
  • Korkunç gerçek ön incelemede ortaya çıktı! Kadınlar tuvaletinde kayıt skandalı
Güncel

Korkunç gerçek ön incelemede ortaya çıktı! Kadınlar tuvaletinde kayıt skandalı

Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki kişi 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA6 Mart 2026 Cuma 10:18 - Güncelleme:
İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda 3 Mart tarihinde yaşanan olayda kadınlar tuvaletinde ihtiyacını gidermek isteyen B.N.K., kabininin içerisinde fotoğraf ve videosunun çekildiğini fark etti.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine kadının fotoğraf ve videosunu çeken 21 yaşındaki S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

TELEFONDA ÖN İNCELEME: 4 AYDIR ÇEKİYORMUŞ!

Şahsın telefonunda ön inceleme yapıldığında 4 aylık süreçte akaryakıt istasyonunda kadınlar tuvaleti içerisine saklanarak 15 farklı kadının görüntülerini çektiği tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

