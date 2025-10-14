İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Korkunç iddia! Tüküren hastasını iğne ile öldürdü
Güncel

Korkunç iddia! Tüküren hastasını iğne ile öldürdü

Gaziantep'te 3 yıl önce hastanede yaşamını yitiren Abdurrezzak Baysal'ın ölümündeki korkunç gerçek mahkemede ortaya çıktı. Baysal'ın ölümüne, tükürdüğü hemşirenin intikam için vurduğu iğnenin neden olduğu iddia edildi.

Sabah14 Ekim 2025 Salı 07:54 - Güncelleme:
Korkunç iddia! Tüküren hastasını iğne ile öldürdü
Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal (27), dizinden yaralandı. Özel hastanede tedaviye alınan ve genel durumu iyi olan Baysal, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Aile suç duyurusunda bulundu.

Yapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği ortaya çıktı. Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

BAŞKA HASTANIN İLACINI VURDULAR

Sabah'ın haberine göre, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi.

İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" diye ifade verdi.

Mahkeme, ölümün enjeksiyondan olduğuna dair raporun gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.

Abdurrezzak Baysal

SABAHA KARŞI ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Abdurrezzak Baysal'ın kardeşi İpek Baysal, "Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı.

10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, daha sonra normal servise alındı. Her şey yolundaydı. O gece 04.00'te hastaneden aradılar ve 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler. Şok olduk, inanamadık. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz" dedi.

