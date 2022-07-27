Korkunç kaza! 16 yaşındaki çocuk akıma kapılıp öldü

Olay, saat 07.30 sıralarında, Söke ilçesi kırsal Karaatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil, ahırda inekleri sağan annesi Zeliha Yeşil'e yardım ederken, dengesini kaybedip süt sağma makinesinin üzerine düştü. Yeşil, makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeşil'in ölümü, Mevlüt- Zeliha Yeşil çiftiyle yakınlarını üzdü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.