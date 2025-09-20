Korkunç kaza: 4 kişi ağır yaralandı

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Furkan A. idaresindeki 06 AH 5433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağısoku mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 14 EF 558 plakalı minibüse çarparak savruldu.
Otomobil, yol kenarındaki 14 ADS 409 plakalı tır ile 14 ABZ 111 plakalı tıra çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Erdinç K, Yasin Ç. ve Emrecen C. ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.