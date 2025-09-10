İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Korkunç kaza anı kamerada! Uçarak oto yıkamacıya daldı

Ankara'da kontrolden çıkarak oto yıkamacıya uçan otomobilin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Kazada iki kişi yaralandı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 12:21
Korkunç kaza anı kamerada! Uçarak oto yıkamacıya daldı
Korkutan kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 06 AU 9414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı.

Otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik levhasına, sonra yıkamadan çıkan bir araca, daha sonra oto yıkamanın önündeki taksiye çarptı. Kaza esnasında etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı bir araç da hasar aldı.

06 AU 9414 plakalı aracın çarpmasıyla yerinden fırlayarak uçan direk, dükkanın önünü süpüren görevliye çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından görevlinin kafasının yarıldığı ve bacağının kırıldığı, kazaya sebep olan 06 AU 9414 plakalı aracın içindeki 2 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza anı çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekibi ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

