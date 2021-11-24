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Korkunç kaza! Araçtan fırlayıp öldü

Tokat'ta hafif ticari araca arkadan çarpan minibüsten yola fırlayan Mesut Deniz (30) hayatını kaybetti. Deniz'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

DHA24 Kasım 2021 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:41
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Erbaa-Niksar kara yolu Tepekışla Hidroelektrik Santrali yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a giden Alparslan Can (78) yönetimindeki 34 BLP 372 plakalı minibüs, önündeki Ferzande Tekin (23) yönetimindeki 34 FE 0484 hafif ticari araca çarptı. Kaza sırasında minibüsün arka kısmında uyuyan Mesut Deniz, araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mesut Deniz'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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