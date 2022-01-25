Korkunç kaza! Bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralı

IHA 25 Ocak 2022 Salı 07:56 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 07:56

Kaza, saat 01.30 sıralarında Edirne Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alican Yılmaz'ın kullandığı 39 ABT 207 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarpması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Karşı yönden gelen Batuhan Karaağaç idaresindeki 22 ND 113 plakalı otomobille çarptıktan sonra takla atarak ters durdu. Yolcu olarak 39 ABT 207 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki sürücü ise yaralandı. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri sonunda araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.