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Korkunç kaza! Dinlenmek için oturduğu mermerle 10 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk öldü

İstanbul Esenyurt'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:18
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın önünde meydana geldi. 8 yaşındaki Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü. İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 8 yaşındaki Ahmet Cebe yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

Çocuğa ilk müdahaleyi yapanlardan adını söylemek istemeyen bir kişi, "Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım. Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem belediyeyi, hem müteahhidi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?" dedi.

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