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Geri manevra yapan kamyonun ezdiği kadın hayatını kaybetti

Isparta’da sebze ve meyve halinde mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun kör noktasında kalan kadın ezilerek hayatını kaybetti.

IHA16.01.2020  14:23 - Güncelleme: 16.01.2020  14:28

Olay, saat 13.00 sıralarında Isparta - Antalya karayolu üzerindeki Isparta Merkez Meyve ve Sebze Toptancıları Hali’nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon, sebze ve meyve yüklemek üzere haldeki bir işletmeye geri geri manevra yaptığı sırada kör noktada kalan Dursun Akbaş (65) isimli kadın ezildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Akbaş’ın öldüğünü belirledi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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