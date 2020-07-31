İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2020 Cuma / 10 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9754
  • EURO
    8,2499
  • ALTIN
    441.965
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç kaza! Kamyonet evin bahçesine girdi, 55 yaşındaki kadın öldü
Güncel

Korkunç kaza! Kamyonet evin bahçesine girdi, 55 yaşındaki kadın öldü

İzmir'de 55 yaşındaki kadın, evinin bahçesine giren kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA31 Temmuz 2020 Cuma 14:40 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 14:40
ABONE OL

Bademli Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden İbrahim K. (65) idaresindeki 35 ZGY 23 plakalı kamyonet, Üçcevizler Küme Evleri mevkisinde yoldan çıkarak Adnan Öykenli'ye ait evin bahçesine girdi.

Bu sırada evinin bahçesinde bulunan Saliha Öykenli, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bademli Mahallesi Muhtarı Ahmet Baş, AA muhabirine, kazanın, Saliha Öykenli'nin elini yıkamak için bahçeye çıktığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Öykenli'nin komşusu Selim Karataş da kaza yerine koştuğunu, komşusunu yaralı halde gördüğünü anlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.