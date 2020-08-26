İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2020 Çarşamba / 7 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3632
  • EURO
    8,6978
  • ALTIN
    453.69
  • BIST100
    1097.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç kaza! Kesilen ağaç tomruğuyla sürüklenen 64 yaşındaki kadın öldü
Güncel

Korkunç kaza! Kesilen ağaç tomruğuyla sürüklenen 64 yaşındaki kadın öldü

Trabzon'da ağaç kesimi sırasında çekilen tomruğun sürüklediği Neriman Demiro (64), hayatını kaybetti.

DHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:59
ABONE OL

Olay, ilçenin Kadıralak Yaylası, Apondomal mevkinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaylada, kesimi yapılan ağaçların tomrukları, yamaç araziden iş makinesiyle çekilmeye başlandığı sırada Neriman Demiro, kesimi yapılıp sürüklenen ağacı fark etmeyerek, tomrukla birlikte sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Yayladakilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde tomruğun altında sürüklenen Neriman Demiro’nun, hayatını kaybettiğini belirledi.

Neriman Demiro’nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla hastane morguna kaldırılırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.