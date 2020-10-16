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Güncel

Korkunç kaza! Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin önünde bulunan ormanda kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devem ediyor.

IHA16 Ekim 2020 Cuma 17:11 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 17:11
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Olay, ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Çandır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bulunan kendine ait ormanda izin kapsamında motorlu testereyle kesim yapan Hasan Ok(69), kestiği ağacın altında kaldı. Yakınları tarafından olay 112 acil servis ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devem ediyor.

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