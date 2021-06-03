Korkunç kaza! Otomobil, üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti

DHA 03 Haziran 2021 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 15:27

Alınan bilgiye göre, İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.