Korkunç kaza saniye saniye kaydedildi: Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Feci kaza 10 Nisan tarihinde saat 21.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. Umurbey beldesine seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki 17 YD plakalı otomobil karşı yönden gelen B. A. idaresindeki 34 NNH plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iddiaya göre kazaya karışan 17 YD plakalı otomobilin sollama yaptığı sırada kaşrı yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı görülürken, kaza anında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrularak yaralandığı anlar kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.