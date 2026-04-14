İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7206
  • EURO
    52,6625
  • ALTIN
    6858
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç kaza saniye saniye kaydedildi: Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu
Korkunç kaza saniye saniye kaydedildi: Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iddiaya göre kazaya karışan 17 YD plakalı otomobilin sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı görülürken, kaza anında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrularak yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

IHA14 Nisan 2026 Salı 09:39
ABONE OL

Feci kaza 10 Nisan tarihinde saat 21.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. Umurbey beldesine seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki 17 YD plakalı otomobil karşı yönden gelen B. A. idaresindeki 34 NNH plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iddiaya göre kazaya karışan 17 YD plakalı otomobilin sollama yaptığı sırada kaşrı yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı görülürken, kaza anında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrularak yaralandığı anlar kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.