İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9845
  • EURO
    8,209
  • ALTIN
    438.795
  • BIST100
    1129.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç kaza! Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı, iki bacağı da koptu
Güncel

Korkunç kaza! Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı, iki bacağı da koptu

Adıyaman'da, çapa motoruyla bahçe sürerken her iki bacağını çapa motoruna kaptıran 4 çocuk babası adam ağır yaralandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA30 Temmuz 2020 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 11:47
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi’nde O.T’.ye ait bahçeyi çapa motoruyla süren 38 yaşındaki İsmail Yalçın, her iki bacağını çapa motoruna kaptırdı. Bacağını çapa motorunun dişlilerine kaptıran İsmail Yalçın, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yalçın’ın olay esnasında her iki bacağının koptuğu ve hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bahçede ve çapa motorunda incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.