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Korkunç kaza! Traktör devrildi, sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden vinç yardımıyla çıkartıldı

Osmaniye'de, geri manevra yaparken devrilen traktörün sürücüsü Samet Çubukçu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çubukçu'nun cansız bedeni, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için morga götürüldü.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:42
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi TOKİ Caddesi’nde meydana geldi. Samet Çubukçu yönetimindeki 80 AH 709 plakalı traktör, arkasında bağlı olan saman yüklü romörk ile geri manevra yaparken devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Samet Çubukçu öldü, yanındaki Ömer Küçükkurt ve Cüneyt Gökşen ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çubukçu'nun cansız bedeni, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için morga götürüldü.

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