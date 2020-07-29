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Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk şakalaşırken arkadaşını vurdu

Bursa'da Eren K. (16), parkta şakalaşırken elindeki tabancanın kazara ateş almasıyla arkadaşı Ali Kıvanç B.'yi (15) ağır yaraladı. Ali Kıvanç B., hastaneye kaldırılırken, Eren K., gözaltına alındı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Eren K.'nin, ilk ifadesinde tabancayı nerden aldığını söylemediği belirtildi.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:24
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Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi’nde meydana geldi. Eren K., arkadaşlarına göstermek istediği tabanca ile parka geldi. Eren K, arkadaşlarıyla şakalaşırken tabanca aniden ateş aldı. Bu sırada yanındaki arkadaşı Ali Kıvanç B., boynundan ve göğsünden vuruldu. Ali Kıvanç B. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Kıvanç B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Kıvanç B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Eren K.'nin, ilk ifadesinde tabancayı nerden aldığını söylemediği belirtildi.

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