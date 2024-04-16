İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4821
  • EURO
    34,5471
  • ALTIN
    2472.61
  • BIST100
    9515.56
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Korkunç olay: 2 akrep yedi, hayatını kaybetti!

Kayseri'de 2 adet akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA16 Nisan 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
Korkunç olay: 2 akrep yedi, hayatını kaybetti!
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 adet akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 adet akrep yediğini' söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.