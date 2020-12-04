İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7819
  • EURO
    9,4734
  • ALTIN
    460.713
  • BIST100
    1331.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç olay! 3 aylık oğullarını hastaneye götürürken kaza yaptılar, bebek ön camdan fırladı
Güncel

Korkunç olay! 3 aylık oğullarını hastaneye götürürken kaza yaptılar, bebek ön camdan fırladı

Adana'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan araçtaki çift ile 3 aylık bebekleri yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle çift araçta sıkışırken, bebekleri de ön camdan ormanlık alana düştü. Yaralılar, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

AA04 Aralık 2020 Cuma 12:30 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 12:30
ABONE OL

Hasan Ağır ve eşi Melek Ağır, 3 aylık oğulları Kaan Efe'yi hastaneye götürmek için 01 AFN 647 plakalı otomobille yola çıktı.

Mithat Özhan Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çift araçta sıkışırken, bebekleri de ön camdan ormanlık alana düştü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. CANKUR ve itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartarak ambulansa taşıdı.

Yaralılar, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.