İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2024 Pazartesi / 27 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2808
  • EURO
    35,1458
  • ALTIN
    2415.68
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç olay: Baba-oğul arasında bıçaklı kavga
Güncel

Korkunç olay: Baba-oğul arasında bıçaklı kavga

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu bıçakla göğsünden yaraladı.

IHA2 Haziran 2024 Pazar 23:49 - Güncelleme:
Korkunç olay: Baba-oğul arasında bıçaklı kavga
ABONE OL

Olay, Durasıl Mahallesi'nde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. K.A. (46), evde tartıştığı oğlu T.A.'yı (20) kesici aletle göğsünden yaraladı. Olay sonrası amcaları tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine götürülen genç, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. İkamette Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından gerekli incelemeler yapılırken, suçta kullanılan kesici alet ise bulunamadı.

Olayın ardından K.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.