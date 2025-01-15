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Güncel

Korkunç olay! Bir evde 3 kişi öldürülmüş bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Korkunç olay! Bir evde 3 kişi öldürülmüş bulundu
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Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

Kan izleri gören iletişim firması ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Evde polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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