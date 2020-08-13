Korkunç olay! Dolandığı ip yüzünden inek tarafından 130 metre sürüklenen adam öldü

IHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:51 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:51

Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Koç (81) ahırda bulunan ineğine su vermek isterken ineğin bir anda ürkmesi ile birlikte ineğin ipine dolaştı. Ayağı ipe dolaşan Koç, inek tarafından yaklaşık 130 metre sürüklendi. Sürüklenme sonucu Koç ağır yaralandı. Çevredeki bir mahallelinin olayı görüp 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Koç’u, ilk tedavisinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan hayati tehlikesi bulunan Koç, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

81 yaşındaki talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.