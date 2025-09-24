İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Başakşehir'de iş yerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 08:01
Korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi Aymakoop Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Söz konusu iş yerini kontrol eden ekipler, N.P'nin (31) elleri ve ayakları bağlı olarak hareketsiz yattığını, üzerinde R.K'nin (44) elinde bıçakla bulunduğunu tespit etti.

N.P'nin çevresinde ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunan Y.K.A. (51), K.Ç. (65) ve C.Ç'nin (32) görülmesi üzerine ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan müdahaleye rağmen N.P. hayatını kaybetti.

Emniyete götürülen şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

