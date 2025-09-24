İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi Aymakoop Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Söz konusu iş yerini kontrol eden ekipler, N.P'nin (31) elleri ve ayakları bağlı olarak hareketsiz yattığını, üzerinde R.K'nin (44) elinde bıçakla bulunduğunu tespit etti.

N.P'nin çevresinde ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunan Y.K.A. (51), K.Ç. (65) ve C.Ç'nin (32) görülmesi üzerine ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan müdahaleye rağmen N.P. hayatını kaybetti.

Emniyete götürülen şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

