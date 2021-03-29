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Korkunç olay! Genç kadın eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı

Tekirdağ'da eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılması sonucu ağır yaralanan kadın, İstanbul'daki hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli Ekrem A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:10
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Hacıköy Mahallesi'nde Ekrem A. (29) ile eşi Ayşe A. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürüdü ve yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

Otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayşe A, müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.

Şüpheli Ekrem A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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