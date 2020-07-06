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Korkunç olay! Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesinden iki kişi öldü

Çorum'da odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kişide hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

IHA06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:18
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Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Başpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren hamama giden Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hamam sahipleri ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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