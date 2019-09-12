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Korkunç olay: İki yaşındaki çocuk annesini öldürdü

İki yaşındaki bir çocuğun arabanın camını kapatması sonucu boynu arada sıkışan genç anne, yirmi birinci yaş gününde hayatını kaybetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Belarus’ta bir çocuk, arabanın cam kapatma düğmesine basarak henüz 21 yaşındaki annesinin boynunu cama sıkıştırdı. Genç anne hayatını kaybetti.
 
The Sun’da yer alan habere göre, söz konusu olay, genç annenin çocuğunu arabasının yarı açık camından dışarı çıkarmak isterken yaşandı.
 
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden kadının kocası, camı kırarak eşini kurtarmak istedi, fakat “cansız bedenle” karşılaştı.
 
Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesinin üzerine kadın hastaneye kaldırıldı. Fakat beynin gördüğü ağır hasardan dolayı, aradan geçen sekiz günün ardından talihsiz kadın hayatını kaybetti.
 
 

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