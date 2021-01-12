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  • Korkunç olay! Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında duran adamı havalı tüfekle öldürdüler
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Korkunç olay! Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında duran adamı havalı tüfekle öldürdüler

Antalya'da, oturduğu apartmanın önünde kanalizasyon çalışması için çukur kazan işçilerin başında duran Doğan Tutku (52), havalı tüfekle vuruldu. Tutku'nun erken saatte gürültüye neden olan çalışma yaptırdığı için vurulduğu öne sürüldü. Polis, ateş açan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

DHA12 Ocak 2021 Salı 13:04 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 13:04
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Olay, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Bahçeyaka Mahallesi 582 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanlarının önündeki kanalizasyon çalışması için çukur kazan vidanjör firması çalışanlarının başında duran Doğan Tutku, karşı siteden havalı tüfekle ateş edilmesiyle vuruldu. Omzundan yaralanan Tutku, gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, apartmanın önünde bulunan vidanjörün ön camına da havalı tüfek mermisi isabet ettiği tespit edildi.

Doğan Tutku'nun sabah erken saatte gürültüye neden olan çalışma yaptırdığı için vurulduğu ileri sürüldü. Polis, ateş açan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

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