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Korkunç olay! Lisede çıkan kavgada yere düşüp yaralanan öğrenci kurtarılamadı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan genç, hayatını kaybetti. Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 17:23
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İddiaya göre, Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Marangozluk Bölümü öğrencisi Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında öğle teneffüsünde okul bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve diğer öğrencilerin de karıştığı olayda, İşcan yere düştü.

Başını mermere çarparak ağır yaralanan İşcan, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşcan'ın işitme engelli ve kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili öğrenci N.Ş'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.

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