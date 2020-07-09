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Korkunç olay! Odun kestiği testerenin üzerine düştü

Manisa'da odun kestiği motorlu testerenin üzerine düşen 48 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

IHA09 Temmuz 2020 Perşembe 15:10 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 15:10
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Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Pınar Sokak’ta meydana kazada evin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış (48), dengesini kaybedip, ayağının kayması sonucu çalışan motorlu testerenin üstüne düştü. Göğüs kısmında kesik oluşan ve ağır yaralanan Barış, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Barış kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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