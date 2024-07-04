Korkunç olay! Önce eşini sonra çocuğunu öldürüp intihar etti

Olay, saat 11.00 sıralarında Biga ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 2'nci katında oturan İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmail Çakmak, pompalı tüfeğini alıp, eşi Filiz Çakmak ve oğlu Baturalp Çakmak'a ateşe edip, öldürdü. Çakmak, ardından tüfeğini çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.