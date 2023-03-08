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Korkunç olay! Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir taksici aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü.

IHA8 Mart 2023 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Korkunç olay! Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girerken, şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz şoförün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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