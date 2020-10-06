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Korkunç olay! Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan 44 yaşındaki adam öldü

Şanlıurfa'da kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA06 Ekim 2020 Salı 17:28 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:28
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Olay, öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için direğe çıktı. Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı. Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten aşağıya indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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