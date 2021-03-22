Korkunç olay! Yaşlı çift başlarından vurulmuş halde bulundu

DHA 22 Mart 2021 Pazartesi 22:01 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:01

Olay, bugün ilçeye bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan hafta sonu haber alamayan çocukları, il dışında yaşadıkları için mahalledeki yakınlarına durumu bildirip, kontrol etmelerini istedi. Bugün yaşlı çiftin evine gelen yakınları, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ile eve giren yakınları Atay çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile başlarından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

Jandarmanın evde ve cesetler üzerinde yaptığı incelemede Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Atay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayeti, hırsızlık için eve gelen kişi ya da kişilerin işlemiş olabileceği üzerinde duran jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.