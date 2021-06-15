Korkunç olay: Yavru kedileri yiyen kişi yakalandı!

AA 15 Haziran 2021 Salı 20:39 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 20:39

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu bir kişinin, binanın önünde bulunan yavru kedileri toplayarak, evine götürdüğünü ve evinden pis kokular geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, adreste yaptığı incelemede binanın çatı katında oturan Japonya uyruklu D.M'nin yavru kedileri öldürdükten sonra yediğini tespit etti.

Şüpheli D.M'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

Zanlı D.M, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.