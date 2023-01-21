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Korkunç olay! Yeni doğmuş bebeği çöp konteynerine attılar

Şanlıurfa'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeği cesedi bulundu.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
Korkunç olay! Yeni doğmuş bebeği çöp konteynerine attılar
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında yaşandı. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerine bakan vatandaşlar, içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edince ekiplere haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı duran ve cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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