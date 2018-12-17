Korkunun ecele faydası yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat Nehri doğusunun teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat düzenleneceği yönündeki açıklamaların ardından sınır hattında hareketlilik başladı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin Cerablus kentinin yanı başında yer alan, terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn el-Arab kırsalındaki teröristler, yaşadıkları korku sonrası Zor Mağar bölgesindeki hakim tepelere yeni mevziler ve gözetleme kuleleri inşa etmeye başladı.

PANİK BAŞLADI

Harekatın başlayacağı haberiyle daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Cerablus ve Afrin arasındaki bölgenin terör örgütünden arındırılması dolayısıyla Suriyeliler büyük sevinç yaşarken, terör örgütü mensuplarında ise panik başladı. Teröristlerin olası hava saldırıları ve topçu atışlarından korunmak için de inşa ettikleri beton kulelerin altına sığınak ve tüneller yaptıkları kaydedildi. Terör örgütü denetimindeki kentlerde de olası kara harekâtına karşı hendek kazılıp, birçok noktaya mayın döşendi. Diğer taraftan Şanlıurfa’nın karşısındaki Suriye’deki Rasulayn ilçesinde, PYD/PKK’lı teröristler, Türkiye’nin olası hava harekâtında yakarak, görüşü engellemek için araç lastiği toplamaya başladığı öğrenildi.

AFRİN’DE HUZURA BOMBA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) terör örgütü PYD/YPG/PKK işgalinden kurtardığı Afrin’de bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı. Ayrıca Villalar Caddesi’nde bir bombalı araç tespit edilerek, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Azez ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerinde, 12-13 Aralık tarihlerindeki terör eylemlerinde 7 sivil ölmüş, 49 kişi yaralanmıştı. Başkan Erdoğan’ın Fırat’ın doğusu için operasyon düzenleneceği bilgisini vermesinin ardından beş gün içinde uyuyan terör hücreleri harekete geçti. Teröristler Afrin bölgesindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarındaki huzur ortamını istikrarsızlaştırmak için kanlı saldırılar düzenledi.

ÖSO’NUN ELi TETiKTE