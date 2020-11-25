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Korkutan görüntü! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iddialara göre korona virüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği koruyu kıyafetler yol kenarına atılmış vaziyette bulundu. Koronavirüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

IHA25 Kasım 2020 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:28
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Buldan ilçesi Yeni Mahallesi’nde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda iddialara göre, korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı. Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Koronavirüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

“KORONAVİRÜSÜN NEDEN BİTMEDİĞİ APAÇIK MEYDANDADIR”

Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, “Bu tabutlar korona virüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan’a yakışıyor mu? Korona virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır” dedi.

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