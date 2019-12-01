Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler

Korkutan rapor: Y kuşağı, önceki nesillerden daha hızlı ölecek
ABD’li sağlık sigortası kurumu Blue Cross Blue Shield Y kuşağının sağlık durumuna dair korkutan bir rapor yayımladı. Raporda, Y kuşağı, önceki nesillerden daha hızlı öleceği belirtildi.
Y kuşağı, 1980 ve 2000 arasında doğanları kapsıyor (Pxfuel)
Y kuşağı, belki de dünyadaki en eğitimli ve en geniş kuşak. Ancak uzmanlar bu kuşaktakilerin ebeveynlerinden daha genç öleceğini düşünüyor.
ABD’li sağlık sigortası kurumu Blue Cross Blue Shield, Y kuşağının sağlık durumuna dair, mevcut eğilimlerin sürdürüldüğü en kötü senaryoları açıkladı. Kasımda yayımlanan rapordaki senaryolar epey kasvetli görünüyor.
Men’sHealth’de yer alan habere göre, Y kuşağının sıklıkla başvurduğu tüm meditasyon yöntemleri ve bisiklet egzersizleri; fiziksel ve zihinsel sağlığının önceki kuşaklardan daha hızlı bozulmasına engel olamayacak.
Araştırmacılar, X kuşağının aynı yaşlardaki bireyleriyle karşılaştırıldığında, Y kuşağındaki ölüm oranlarının yüzde 40’tan fazla artabileceğini belirtti.
Hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi fiziksel rahatsızlıklar, yaşlanma sürecindeki normal seyrini sürdürürken, Y kuşağını obezite ya da davranışsal sağlık sorunları gibi daha “ciddi” problemler bekliyor.
Vixe.com’da yer alan habere göre Y kuşağının depresyon, hiperaktivite ve madde bağımlılığı gibi problemleri hızla artıyor. 2014 ve 2017 arasında Y kuşağındaki depresyon ve hiperaktivite vakaları yüzde 30 arttı.
Buna göre 30-39 yaşındaki bireylerin (X kuşağına kıyasla) kalp hastalıkları ve kanser gibi “eski moda” rahatsızlıklardan ölme ihtimali daha düşükken, madde kullanımı, intihar ya da cinayet yüzünden ölme ihtimali daha yüksek. 2017’de 25-29 yaşındaki bireyler arasında bunlara bağlı ölümler yüzde 60’a ulaştı. Söz konusu sebepler bir nesil önce, aynı o yaşlarda görülen tüm ölümlerin yarısından daha azını oluşturuyordu.
Raporda ayrıca, Y kuşağını bekleyen senaryoların ekonomik boyutuna da değinildi. Rapora göre Y kuşağının daha çok hastalanması, aynı zamanda daha yüksek işsizlik ve daha az gelir artışı demek.
Üstelik tam da bu noktada bir paradoks ortaya çıkıyor: Bireyler, maddi konulardaki endişeleri arttıkça, daha fazla hastalanıyor.
“Pek çok anket tabanlı çalışmada, Y kuşağındaki alkol kullanımı ve depresyondaki artışın potansiyel nedenlerinden birinin, finansal olduğu ortaya çıktı” diye yazılan raporda, şu ifadeler yer aldı:
Y kuşağının sağlık sorunları olumsuz ekonomik sonuçlar doğurabilir. Bu da sağlık durumlarında olumsuzluklara yol açabilir. Ve tüm bunlar, zaman içinde, davranışsal sağlık sorunlarının daha da yaygınlaşmasına neden olur.
(Independent Türkçe)
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