Korkutan veri: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı Kasım'da zirve yaptı

AA 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:12

Türkiye'de Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla ölüm vakası 20 Kasım'da yaşandı ve 141 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan tabloya göre, hastalığın Türkiye'de tespit edildiği tarihten sonra ilk kez 14 Nisan'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı onlu rakamları aşarak 107'ye ulaştı ve 19 Nisan, vakaların tüm dünyada artış gösterdiği dönemde, 127 ile en fazla ölümün yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti.

Kısıtlama ve tedbir kararlarının hayata geçirilmesiyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka, hasta ve vefat sayılarında yatay bir seyrin ardından ciddi oranda düşüş sağlandı. Türkiye'de 13 Haziran'da Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e kadar geriledi.

Mayıs sonu haziran başında günlük 10-30 arasında değişen vefat sayıları, eylülden itibaren yükselişe geçerek tekrar 40-100'lü rakamlara çıktı. 14 Nisan'da 107 olan Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı 7 ay sonra 17 Kasım'da 103 oldu. Yeni tip koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 20 Kasım'da 141'e çıkarak zirve yaptı.

- "AVRUPA'DA VİRÜSTEN HER 17 SANİYEDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı dünya genelinde 59 milyona yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 386 bin 570 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 58 milyon 494 bin 801'e çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve ABD'nin Kovid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

- YENİ KISITLAMALAR VE TEDBİR KARARLARI UYGULAMAYA GİRDİ

Bilim insanlarının, "kış mevsimine girilmesiyle birlikte kapalı mekanlarda yaza oranla daha fazla vakit geçirilmesinin, virüsün yayılım yükünü artıracağı" öngörüsü, tüm ülkelerde vaka artışlarında kendini gösterdi.

Birçok ülkede günlük hasta sayısı ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı en yüksek rakamlara ulaştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye de dahil birçok ülkede, virüs yayılımını önlemek için tekrar hastalığın ilk zirve yaptığı aylarda olduğu gibi çeşitli tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirildi.

Türkiye'de en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı yeni tedbir kararları ve kısıtlamalar, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu.

Genelge ile alışveriş merkezleri, marketler, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00-20.00 arasında hizmet vermeye başladı.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece "gel-al" ya da paket servis olarak çalışmaya başladı.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş alan firmalar, saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alarak hizmet vermeye başladı.

Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye kadar kapatıldı.

Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet/kafe, elektronik oyun, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

65 yaş ve üzerindeki kişilerin gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altındaki kişilerin ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkılması hayata geçirildi.

Nikah törenleri ve merasimleri, her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre konulması şartıyla gerçekleştirilmeye başlandı.

Düğünlerin oturma düzeni, maske-mesafe-temizlik kuralı ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içinde olacak şekilde uygulamaya girdi.

- "KALABALIKTAN KAÇINMA, MASKE-MESAFE-HİJYEN KURALLARINA UYULMASI ÖNEMLİ"



Bilim insanlarınca, aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler olmasına karşın hala virüsten korunmada en etkili yolun kalabalıktan uzak kalınması, ev gezmelerinin yapılmaması, mümkün olduğunca çekirdek aile olarak vakit geçirilmesi, dışarı ile temastan olabildiğince kaçınılması, dışarı çıkıldığında ihtiyaçların karşılandıktan sonra en kısa sürede eve dönülmesi, dışarıda mutlaka maske takılması ve sosyal mesafenin korunması, eve geldikten sonra el hijyeninin sağlanması gerektiğinin altını çizildi.

Halsizlik, ateş başta olmak üzere Kovid-19 belirtileri halinde vakit kaybetmeden sağlık otoritelerinin bilgilendirilerek filyasyon ekipleri ile temas kurulması, pozitif ya da temaslı öyküsünün tespit edilmesi halinde ise karantina ve izolasyon kurallarına harfiyen uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.