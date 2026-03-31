İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,482
  • EURO
    51,0493
  • ALTIN
    6517.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkutan yangın: Alevler motosikletten otomobile sıçradı
Korkutan yangın: Alevler motosikletten otomobile sıçradı

Kadıköy Fikirtepe'de park halindeki bir motosiklette çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

IHA31 Mart 2026 Salı 09:18
ABONE OL

Olay, Hızırbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki motosiklet aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin yanında bulunan otomobile sıçrayarak ikinci bir yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, motosiklet ve otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

  • Kadıköy yangın
  • motosiklet yangını
  • itfaiye müdahalesi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.