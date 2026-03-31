Korkutan yangın: Alevler motosikletten otomobile sıçradı

Olay, Hızırbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki motosiklet aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin yanında bulunan otomobile sıçrayarak ikinci bir yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, motosiklet ve otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.