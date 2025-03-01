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Korkutan zincirleme trafik kazası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 17:19 - Güncelleme:
Korkutan zincirleme trafik kazası
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Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 AUT 646 plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 01 PB 877 plakalı otomobile çarptı. Cip, daha sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Cipin çarptığı 01 PB 877 plakalı otomobil de yanındaki 01 DIM 92 plakalı araca vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğine çarparak durabilen cipte sıkışan sürücü ve yanında kişi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aydınlatma direğinin de yan yattığı kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

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