Korkuya neden oldu! Metrelerce yükseldi

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Şanlıurfa'da çıkan metrelerce yükselikteki hortum korkuttu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, anız yakılan tarlada hortum meydana geldi. Hortum metrelerce yüksekliğe çıkarken, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Siverek- Hilvan yolunun 20’nci kilometresindeki yol kenarında bulunan tarlada yakılan anız sonrasında oluşan hortum, hareket halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzüne yükselen hortumun bölgede zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.
 
 

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

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