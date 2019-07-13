Korkuya neden oldu! Metrelerce yükseldi

Şanlıurfa'da çıkan metrelerce yükselikteki hortum korkuttu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, anız yakılan tarlada hortum meydana geldi. Hortum metrelerce yüksekliğe çıkarken, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- İHA
Siverek- Hilvan yolunun 20’nci kilometresindeki yol kenarında bulunan tarlada yakılan anız sonrasında oluşan hortum, hareket halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzüne yükselen hortumun bölgede zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.
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