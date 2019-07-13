Korkuya neden oldu! Metrelerce yükseldi

Siverek- Hilvan yolunun 20’nci kilometresindeki yol kenarında bulunan tarlada yakılan anız sonrasında oluşan hortum, hareket halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzüne yükselen hortumun bölgede zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.