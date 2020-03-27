Korona virüsten iyileşen oldu mu? Koronavirüs Türkiye anlık vaka sayısı!

27 Mart 2020 Cuma 12:46 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:46

Koronavirüs Türkiye anlık vaka sayısı güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Korona virüsten iyileşen oldu mu? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan "KORONAVİRÜS COVID-19 DÜNYA HARİTASI" ile virüs salgınını gerçek zamanlı olarak takip etmek mümkün. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen corona virüsüne dair son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE ANLIK VAKA SAYISI!



26 Mart Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.

KORONA VİRÜSTEN İYİLEŞEN OLDU MU?



Türkiye'de koronavirüsten iyileşen vaka sayısı 26 olarak gösteriliyor.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLAM VAKA SAYISI NE KADAR?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 500 bin 542'ye ulaştı.

En fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin olurken; onu 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izledi. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

CORONA VİRÜS NEDİR?



Soğuk algınlığına neden olan coronavirusler her yıl genellikle mevsimsel grip döneminde görülmektedir. İnsanlarda dolaşımda olan ve çoğu soğuk algınlığına neden olan Coronavirus alt tipleri HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV’dir. Ayrıca Coronavirusler, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi ağır hastalıklara da sebep olmuştur.Yeni Coronavirus (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus alt tipidir ve 7 Ocak 2020’de tanımlanmıştır. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı’nın ilk bildirimleri DSÖ tarafından, 31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları olarak yapılmıştır.

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?



Coronavirüsünün tam olarak insandan insana bulaşma yolunun moleküler mekanizması şu anda çözülmüş olmasa da, genel olarak solunum yolları hastalıklarının bulaşma prensibi benzerdir. Solunum yolları hastalıkları, damlacık saçılması ile yayılır. Bu yayılma türünde, hasta bir insan öksürdüğünde ya da hapşırdığında etrafında bulunan kişiler, bu mikroba maruz kalmış olur. Bir başka bulaşma yolu ise, damlacık ile kirlenen bir nesneyi kullanma sonucunda oluşur.

CORONA VİRÜS RİSK GRUBU NEDİR?



Dünya Sağlık Örgütü’ne göre canlı hayvanlarla uğraşanlar (özellikle Uzak Doğu bölgesinde) en büyük risk altında olanlardır. Bunun haricinde hasta kişilerle yakın temas halinde olan aile bireyleri ve sağlık görevlileri de yine coronavirüs risk gurubunda yer alır. Ölüm oranları açısından ise 65 yaş üstü grup daha yüksek risk altındadır.